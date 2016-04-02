Порошенко и Дуда согласовали планы украинско-польских контактов на высшем уровне

В рамках рабочего визита в Вашингтон президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба президента, стороны согласовали планы относительно дальнейших украинско-польских контактов на высшем уровне в течение этого года.

Президент Украины отметил, что рассчитывает на польскую поддержку решения Еврокомиссии о введении безвизового режима с Европейским Союзом.

Отдельное внимание было уделено путям активизации диалога в контексте отношений Украины с НАТО. Стороны подчеркнули важность проведения в ходе Варшавского саммита Альянса в июле этого года заседания Комиссии Украина – НАТО на высшем уровне.

Президент Украины выразил надежду на применение Польшей и другими странами Европы персональных санкций в отношении лиц, причастных к фабрикации дел против Надежды Савченко, Олега Сенцова и других украинских граждан, незаконно удерживаемых в России.

Главы государств двух стран обсудили ситуацию на Донбассе и инициативу Украины относительно механизма деоккупации Крыма. Была отмечена необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею Минских договоренностей.

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Стороны согласились относительно целесообразности сохранения режима санкций в отношении РФ до полного восстановления Украиной суверенитета над Донбассом и Крымом.