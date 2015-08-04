Судья по делу экс-министра юстиции Лавриновича объявил самоотвод

Однако в начале заседания судья Дмитрий Сокуренко объявил о самоотводе, передает ТСН.

Судья объяснил, что 25 лет работал с Лавриновичем и у него "особое отношение" к экс-министру. Сокуренко отметил, что такое решение ему далось нелегко и перед заседанием он провел "бессонную ночь".

Заявление о самоотводе судьи приняли и перенесли заседание. Дату следующего рассмотрения объявят позже, когда соберут новый состав судей.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн.

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Печерским районным судом города Киева 30 июля было рассмотрено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,6 млн грнколишньому министру юстиции Лавриновичу.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства судом принято решение об избрании меры пресечения подозреваемому Лавриновичу в виде залога в размере 1000 минимальных заработных плат, что составляет 1,2 млн грн, с одновременным возложением на него процессуальных обязанностей прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта без разрешения этих лиц, сообщать им об изменении места жительства и работы, сдать документы для выезда за границу на хранение следователю.