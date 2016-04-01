Ляшко рассказал о "тушках" среди радикалов

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала 1+1 назвал двух "тушек" в его фракции. Это бывший руководитель добровольческого батальона "Луганск-1" Артем Витко и экс-командир "Айдара" Сергей Мельничук, передает ТСН.

"С Артемом Витко я познакомился на Луганщине. Взял его в избирательный список под номером семь, он ни копейки не заплатил. Взял только потому, что он был командиром батальона. Пришел в парламент по списку Радикальной партии, потом депутаты от БПП Загорий и Кононенко заплатили ему 200 тысяч долларов, перекупили, посадили его в своем секторе", - рассказал Ляшко.

"Если ты прошел по списку избирательному одному, а идешь в другую фракцию, это не тушка, это проститутка...", - заявил Ляшко.

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Лидер радикалов отметил, что Витко 17 сентября сделал заявление о выходе из фракции, съездом партии было решено забрать у него мандат, но председатель ЦИК Охендовский еще не принял соответствующее решение.

"У Фирсова и Томенко через два дня после съезда фракции мандат забрали", - отметил Ляшко. Относительно Сергея Мельничука, то по словам лидера радикалов, он сейчас сидит в одной из олигархических групп в парламенте".