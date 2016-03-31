В комитете ВР дали оценку законопроекту о создании на оккупированном Донбассе межобластного объединения

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Депутат отметил, что их комитет еще не рассматривал эту законодательную инициативу. Ее рассмотрением займется комитет государственного строительства, ведь она сочетает в себе и вопросы, связанные с выборностью, и относительно "так называемого местного самоуправления", отметил парламентарий.

“Мы понимаем, что речь идет о каком-то внешнем управлении со стороны Москвы”, - добавил Сидорович.

Депутат назвал эту законодательную инициативу “очередной провокацией со стороны Кремля". "Без возобновления контроля над российской границей, без вывода российских войск, без разоружения боевиков, без наведения мира, порядка и покоя, полноценного восстановления Украины на этих территориях, говорить о проведении каких-либо выборов - это значит дать возможность местным боевикам легализоваться и интегрироваться в Украину", - сказал депутат.

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По его мнению, "это даже не Троянский конь, его видно невооруженным глазом".

"Этот законопроект вообще является неконституционным. Если мы не будем главным комитетом, мы как Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, однозначно, будем рассматривать его на предмет соответствия Конституции. И я хочу быть уверен, что мы дадим правильную, в соответствии с Конституцией, оценку этому законопроекту", - сказал Сидорович.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции «Оппозиционный блок» зарегистрировали в Верховной Раде проект закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей №4297.

Законопроектом предусматривается образование высшего представительного органа власти в МТО Донбасс – Представительского собрания МТО Донбасс, образование исполнительного органа власти в МТО Донбасс – Исполнительного комитета МТО Донбасс для осуществления исполнительных функций и введения особого порядка местного самоуправления на территории МТО Донбасс.

Согласно документу, органы власти и местного самоуправления МТО Донбасс «принимают решение об образовании, структуре, численности отрядов народной милиции по охране общественного порядка МТО Донбасс и координируют их деятельность; рассматривают вопрос о предоставлении согласия на назначение руководителей органов внутренних дел, службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс».

Также законопроектом предусмотрено назначение выборов главы МТО Донбасс, депутатов Представительского собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс на 25 октября 2016 года.