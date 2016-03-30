В Раде зарегистрировали законопроект о создании на оккупированном Донбассе межобластного объединения

Им также предусматривается назначение выборов Главы МТО Донбасс, депутатов Представительного Собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс на 25 октября 2016 года.

Инициаторами проекта закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей №4297 от 24.03.2016 выступили депутаты от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко, Юрий Воропаев, Сергей Матвиенков, Сергей Сажко, Сергей Дунаев, Юрий Мороко.

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предлагается образовать на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых временно не осуществляются или осуществляются не в полном объеме полномочия органов государственной власти Украины, Межобластное территориальное объединение Донбасс.

Читайте такжеКремль полностью управляет временно оккупированным Донбассом, что подтверждает провал Минских соглашений - Bild

"Предполагается, что МТО Донбасс как неотъемлемая составляющая территория Украины будет иметь статус межобластного объединения с самостоятельной системой государственного управления на принципах децентрализации и широкими полномочиями органов местного самоуправления. МТО Донбасс образуется временно и не является самостоятельным субъектом системы административно-территориального устройства Украины", - говорится в документе.

Законопроектом предусматривается создание высшего представительного органа власти в МТО Донбасс – Представительного Собрания МТО Донбасс, создание исполнительного органа власти в МТО Донбасс – Исполнительного Комитета МТО Донбасс для осуществления исполнительных функций и введения особого порядка местного самоуправления на территории МТО Донбасс.

Согласно документу, органы власти и местного самоуправления МТО Донбасс "принимают решение об образовании, структуре, численности отрядов народной милиции по охране общественного порядка МТО Донбасс и координируют их деятельность; рассматривают вопрос о предоставлении согласия на назначение руководителей органов внутренних дел, службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс".

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено назначение выборов Главы МТО Донбасс, депутатов Представительного Собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс на 25 октября 2016 года.