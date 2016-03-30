В Раде зарегистрировали законопроект о создании на оккупированном Донбассе межобластного объединения
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании в отдельных районах Донбасса, которые не контролируются органами государственной власти Украины, межобластного территориального объединения Донбасс (МТО Донбасс) на временной основе.
Им также предусматривается назначение выборов Главы МТО Донбасс, депутатов Представительного Собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс на 25 октября 2016 года.
Инициаторами проекта закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей №4297 от 24.03.2016 выступили депутаты от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко, Юрий Воропаев, Сергей Матвиенков, Сергей Сажко, Сергей Дунаев, Юрий Мороко.
В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предлагается образовать на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых временно не осуществляются или осуществляются не в полном объеме полномочия органов государственной власти Украины, Межобластное территориальное объединение Донбасс.
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"Предполагается, что МТО Донбасс как неотъемлемая составляющая территория Украины будет иметь статус межобластного объединения с самостоятельной системой государственного управления на принципах децентрализации и широкими полномочиями органов местного самоуправления. МТО Донбасс образуется временно и не является самостоятельным субъектом системы административно-территориального устройства Украины", - говорится в документе.
Законопроектом предусматривается создание высшего представительного органа власти в МТО Донбасс – Представительного Собрания МТО Донбасс, создание исполнительного органа власти в МТО Донбасс – Исполнительного Комитета МТО Донбасс для осуществления исполнительных функций и введения особого порядка местного самоуправления на территории МТО Донбасс.
Согласно документу, органы власти и местного самоуправления МТО Донбасс "принимают решение об образовании, структуре, численности отрядов народной милиции по охране общественного порядка МТО Донбасс и координируют их деятельность; рассматривают вопрос о предоставлении согласия на назначение руководителей органов внутренних дел, службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс".
Заключительными положениями законопроекта предусмотрено назначение выборов Главы МТО Донбасс, депутатов Представительного Собрания МТО Донбасс, депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов на территории МТО Донбасс на 25 октября 2016 года.