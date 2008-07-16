Националисты требуют упразднить автономию Крыма

Блок Национальных сил Буковины обратился к высшему руководству государств с требованием «упразднить автономию Крыма» и вернуть полуострову статус Крымской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятом обращении Блока Национальных сил Буковины на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Блок Национальных сил Буковины обращает внимание руководителей государства на угрозы территориальной целостности Украины со стороны шовинистических правительственных чиновников России и пророссийских сил Крыма. Мэр города Москвы Юрий ЛУЖКОВ провокационными высказываниями подвергает сомнению принадлежность Севастополя и всего Крыма Украине. Республика Крым является территорией Украины, автономия которой провоцирует заезжие и местные антиукраинские силы к провокационным сепаратистским действиям», - подчеркивается в обращении.

С целью “устранения провокаций относительно территориальной целостности Украины, связанной со статусом территории», авторы обращения требуют от высшего руководства государства упразднить статус Автономной республики Крым и “вместо названия: ”Автономная республика Крым” должно быть ”Крымская область”.

Как сообщал УНИАН, в состав Блока национальных сил Буковины входят шесть областных партийных организаций – Народного руха Украины, УРП «Собор», Украинской народной партии, ВО «Свобода», Конгресса украинских националистов и УНА-УНСО.