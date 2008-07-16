Тимошенко делает "осторожные шаги" - депутаты спутали ей ноги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО констатирует, что правительство не сможет в полном объеме распределить дополнительные доходы на отрасли экономики без принятия в Верховной Раде изменений в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы сейчас тщательно изучаем правовую составляющую таких шагов правительства. Все, что мы можем сделать, мы, безусловно, сделаем, но в тоже время не должно быть иллюзий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что без принятия закона о внесении изменений и дополнений в государственный бюджет «практически невозможно дать возможность стране получить 32 млрд. грн.».

«Какие-то шаги мы можем сделать, но это очень ограниченные шаги, которые не решают в целом проблематику. Изменения в бюджет на 2008 год, безусловно, нужно принимать, при чем как можно быстрее», - подчеркнула она.