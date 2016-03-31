Кремль прокомментировал заявление Порошенко о 10 тысячах погибших на Донбассе
13:47, 31 марта 2016Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нет оснований доверять данным Киева по погибшим во время конфликта на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщает РИА "Новости"
"Я не думаю, что мы имеем основание доверять аналитике Киева. Безусловно, наши специальные службы обладают статистикой по возможным цифрам. Вот, наверное, что можно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доверяет ли РФ данным Киева относительно числа погибших с начала конфликта на Донбассе.
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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что конфликт на Донбассе унес жизни 10 тысяч украинцев. ООН ранее сообщала о 9 тысячах жертв.
По данным СБУ, за время войны на Донбассе погибли более 1,6 тыс. российских военных.
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