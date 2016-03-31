Кремль прокомментировал заявление Порошенко о 10 тысячах погибших на Донбассе

Об этом сообщает РИА "Новости"

"Я не думаю, что мы имеем основание доверять аналитике Киева. Безусловно, наши специальные службы обладают статистикой по возможным цифрам. Вот, наверное, что можно сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, доверяет ли РФ данным Киева относительно числа погибших с начала конфликта на Донбассе.

Читайте такжеВ Кремле отреагировали на инициативу нардепов о разрыве дипотношений с РФ: "граничит с безумием"

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что конфликт на Донбассе унес жизни 10 тысяч украинцев. ООН ранее сообщала о 9 тысячах жертв.

По данным СБУ, за время войны на Донбассе погибли более 1,6 тыс. российских военных.