За время войны на Донбассе погибло более 1,6 тысячи российских военных - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

“По нашим данным, более 1,6 тысячи граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, погибших за время конфликта на оккупированных территориях”, - заявил Ткачук.

В связи с этим Ткачук заявил, что "фактически к ответственности надо привлекать все военно-политическое руководство России, которое отсылает на Донбасс молодых ребят, задуривая им головы, для того чтобы они воевали за какие-то непонятные ценности - "русский мир" или еще что-то, фактически отправляет своих соотечественников воевать с тем народом, который они считают братским".

При этом руководитель аппарата председателя СБУ отметил, что война в Донбассе - это не "сирийское сафари", потому что в Украине российским военным противостоит боеспособная армия, которая способна дать им отпор.

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По его словам, сейчас на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей остается около 6 тысяч кадровых российских военнослужащих.

"На сегодняшний день, по нашим данным, на территории Донбасса остается около 6 тысяч кадровых российских военных", - заявил Ткачук.

Как отметил представитель СБУ, на оккупированной территории Донбасса практически на постоянной основе продолжается ротация отдельных подразделений.

"То есть, отдельные части выходят, заменяются другими подразделениями... Примерно срок пребывания на оккупированной территории Украины - от 3 до 6 месяцев. Это происходит, в принципе, на плановой основе. Цифра пока несколько уменьшилась, но не существенно. Это мы в первую очередь, конечно, связываем с тем, что украинская сторона безусловно придерживается Минских договоренностей и фактически не открывает огонь, а только в ответ, исключая те случаи, когда это необходимо для того, чтобы остановить вражеские части, которые пытаются захватить какую-то территорию " , - сказал Ткачук.

При этом он не назвал точную цифру именно граждан РФ, кроме кадровых военных, которые сейчас находятся на Донбассе.

Говоря о количестве боевиков, Ткачук отметил, что общее количество незаконных вооруженных формирований, а речь идет о 1-м и 2-м армейских корпусах, составляет примерно 40 тысяч человек.

"По крайней мере, по штату, по их построению, которое полностью соответствует организационно-штатному построению Вооруженных сил Российской Федерации, то есть они полностью используют российскую модель, - это примерно 40 тысяч боевиков", - отметил Ткачук.