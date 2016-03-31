В Кремле отреагировали на инициативу нардепов о разрыве дипотношений с РФ: "граничит с безумием"
13:26, 31 марта 2016Политика
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В Кремле назвали инициативу ряда народных депутатов Украины разорвать дипломатические отношения с РФ "граничащей с безумием".
REUTERS
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Давайте дождёмся итогов рассмотрения: будет ли Рада принимать какое-то решение, не будет. Конечно, различные инициативы, граничащие с безумием, к сожалению, не редкость в Киеве в последнее время, поэтому не хотелось что-либо комментировать", - сказал Песков.
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Как сообщал УНИАН, 30 марта Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления о приостановке дипломатических отношений с Россией.
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