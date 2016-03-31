В Кремле отреагировали на инициативу нардепов о разрыве дипотношений с РФ: "граничит с безумием"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте дождёмся итогов рассмотрения: будет ли Рада принимать какое-то решение, не будет. Конечно, различные инициативы, граничащие с безумием, к сожалению, не редкость в Киеве в последнее время, поэтому не хотелось что-либо комментировать", - сказал Песков.

Читайте такжеРазрыв дипотношений с РФ: в НФ настаивают на рассмотрении постановления Радой

Как сообщал УНИАН, 30 марта Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления о приостановке дипломатических отношений с Россией.