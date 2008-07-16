Кравчук считает, что в Верховной Раде сидят торгаши и лавочники
16:04, 16 июля 2008Политика
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Экс-Президент согласен с Лениным
Вопросы объединения церквей в Украине – сложные и деликатные. Так считает председатель организационного комитета по отмечанию 1020-летия крещения Киевской Руси Леонид КРАВЧУК. «Но если ими занимаются люди профессионально и на высшем уровне - Президент, те, кто причастен, - их можно решить. Они не менее сложны, чем сегодня проблема в Верховной Раде. Но там (в ВР – УНИАН) находятся люди, которые исповедуют принцип торгашества и лавочников. Поэтому они не могут подняться к государственному пониманию. Они лавочники. А еще Ульянов (Ленин) говорил, что лавочников в политику пускать нельзя ни при каких обстоятельствах», - сказал Л.КРАВЧУК на брифинге в Секретариате Президента.
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