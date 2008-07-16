Тайванцы любой ценой собираются реконструировать "Олимпийский"

Компания Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) намерена полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из факта победы в конкурсе по определению подрядчика реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве.

Об этом заявил руководитель украинского офиса ADGL Константин ПЕУНОВ, говорится в релизе компании, переданном агентству УНИАН.

«Конкурсное предложение нашей компании оказалось лучшим среди 19 претендентов. Это официальный факт, подтвержденный соответствующими документами. У нас есть все необходимые технологические, кадровые и организационные ресурсы для выполнения работ по реконструкции «Олимпийского» на самом высоком международном уровне. Также компания Archasia Desigh Group Limited обладает грандиозным опытом успешной реализации проектов подобного уровня. Это - объективная реальность. На другой чаше весов находятся полуофициальные или вовсе неформальные заявления некоторых украинских чиновников, а также комментарии ряда СМИ, не базирующиеся на официальных документах», - утверждает представитель тайванского подрядчика.

В свою очередь, Виктор ПРОРОК, адвокат юридической компании «Василь Кисиль и партнеры», осуществляющей юридическое сопровождение проектов Archasia Desigh Group Limited в Украине, заявил: «Юридическая сторона спора вокруг предстоящей реконструкции к Евро-2012 НСК «Олимпийский» имеет мало общего с публичными заявлениями, звучащими на этот счет в последнее время. Причем, как правило, от лиц, имеющих самое отдаленное отношение к конкурсному процессу. По моей информации, в самое ближайшее время компания Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) планирует обнародовать свою официальную позицию по ситуации вокруг реконструкции «Олимпийского».

Как сообщал УНИАН, Archasia Design Group выиграла конкурс на реконструкцию Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, но в июне украинская сторона аннулировала контракт по техническим причинам.

Кабинет министров сегодня, 16 июля, на заседании поддержал решение межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» о прекращении переговоров с компанией Archasia Design Group. «Кроме того, еще одним протокольным решением правительство поддержало рекомендацию межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» по проведению переговоров с другими участниками, которые заявили о желании реконструировать НСК «Олимпийский». Сейчас продолжается работа по составлению контракта», - сказал министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО.

Он уточнил, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта огласит компанию, которая будет избрана в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика по реконструкции НСК «Олимпийский», после завершения переговоров и подписания контракта. «Есть утвержденный план действий по реконструкции НСК «Олимпийский», который сегодня выполняется на 100%. В соответствии с этим планом, эти действия должны завершиться до 23 июля, и к этому времени мы должны выйти на подписание контракта», - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что сейчас в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК «Олимпийский» обсуждается два варианта по определению генерального проектировщика и генерального подрядчика.

Компания Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один из мировых лидеров в области проектирования, строительства и реконструкции масштабных сооружений как общехозяйственного, так и специального (в том числе спортивного) назначения. Среди законченных проектов компании - стадионы в Тайбее и ряде китайских городов, административные и технологические офисы мировых лидеров компьютерного производства, ряд ключевых спортивных сооружений Пекинской Олимпиады-2008, масштабные офисно-торговые комплексы во Владивостоке, Пекине и др.