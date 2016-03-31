РФ продолжает поддерживать боевиков на Донбассе, посылать им оружие, чтобы иметь постоянные рычаги воздействия на Украину – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме «Борьба за свободу, что продолжается» сегодня в Вашингтоне.

Порошенко заявляет, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе «по-прежнему препятствуют Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе ко всем районам, находящимся под их контролем для проверки прекраения огня и отвода оружия».

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«Такая ситуация не способствует проведению местных выборов в подконтрольных боевикам районах Донбасса, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса в урегулировании», - заявил президент.

По словам Порошенко, Россия продолжает использовать эскалацию каждый раз, когда хочет добиться лучшего для себя сценария.

«Россия продолжает поддерживать боевиков на Донбассе, поскольку хочет иметь постоянные рычаги влияния на Украину», - считает президент.

Также, Россия продолжает посылать войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украине.

По словам Порошенко, после 19 месяцев с начала минского процесса, каждый день, как и раньше, поступают сообщения о потерях среди украинских военных и артобстрелах наших позиций на переднем крае.

«Россия продолжает посылать войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину по несколько раз в неделю», - заявил он.

Как отмечает президент, только с 1 января 2016 года, российские поезда и грузовики незаконно пересекли украинскую границу более 80 раз.

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