Кернес жалуется, что Луценко его не любит, и обещает вернуться

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес обвиняет министра внутренних дел в распространении недостоверной информации о его причастности к противоправным действиям.

Об этом он заявил в комментарии газете "Дело", опубликованном в среду.

"Я считаю, что министр внутренних дел использует свое служебное положение для сведения со мной личных счетов", — заявил Кернес.

"В деле, по которому меня вызывают в Киев, я уже давал следователю детальные показания об известных мне обстоятельствах. В дальнейшем я готов дать показания следователю для установления объективной истины и ответить на все без исключения вопросы, которые возникнут у следствия", — добавил Кернес.

Также в комментарии газете Комерсант-Украина Кернес отметил, что министр внутренних дел "постоянно сводит счеты" с ним и "дискредитирует" его имя.

"У Юрия Луценко ко мне неприязненное отношение. Это подтверждает и сегодняшнее его заявление о том, что он `меня не любит`", - добавил он.

Отвечая на вопрос, намерен ли он отстаивать свою деловую репутацию в суде, он сказал:

"Зачем мне это надо? Это все напрасно".

"Многие, кто судился с Луценко, уже имеют на руках решения в свою пользу, однако министр их игнорирует. Например, глава МВД не желает приносить публичные извинения Борису Колесникову (заместитель главы фракции Партии регионов), - пояснил свою позицию Кернес.

Он снова опроверг информацию Луценко о том, что он скрывается в Москве от правосудия.

"Еще раз говорю: я ни от кого не скрываюсь. В Харькове у меня семья, работа, колеги", - сказал он.

Также Кернес добавил, что в ближайшее время выйдет на работу и приступит к исполнению своих обязанностей.

Украинская правда