Парубий объявил о включении Барны в состав фракции БПП

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что фракция на своем заседании 18 февраля приняла решение включить Барну в состав фракции.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Барна подошел к трибуне и подал Арсению Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

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Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава.

26 января первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Барны из состава фракции “БПП”.

19 февраля Барна сообщил, что вернулся во фракцию «БПП». «Фракция приняла решение, которым отменила свое предыдущее решение от 11 декабря, которым меня исключили из фракции», - сказал Барна.