Адвокат: состояние Савченко стабилизировалось

Состояние украинской летчицы, народного депутат Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам заключения, после резкого ухудшения стабилизировалось, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Савченко Николай Полозов.

"Встретились в СИЗО с Надеждой. Здоровье несколько дней назад ухудшалось, но сейчас состояние стабильное. В день потеря веса 400-500 грамм. Сейчас она весит 65 кг", - сообщил Полозов.

Он также рассказал, что в ходе текущего визита адвокаты обсуждали с Савченко текущие события.

"Говорили о деле. Посчитали, приговор вступает в силу с 05.04", - сообщил Полозов.

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При этом адвокат отметил, что Савченко не изменила своего мнения и по-прежнему отказывается подавать апелляцию, а также запрещает адвокатам подавать ее за нее. Также она подтвердила намерение начать сухую голодовку с 6 апреля.

"К сожалению, отговорить её от начала сухой голодовки не удалось. Она собирается её начать 06.04", - сообщил Полозов.

Встретились в СИЗО с Надеждой. Здоровье несколько дней назад ухудшалось, но сейчас состояние стабильное. В день потеря ... Опубликовано Николай Полозов 28 марта 2016 г.

Как ранее сообщал УНИАН, еще один адвокат Савченко Илья Новиков выразил надежду, что в ближайшие две недели появятся хорошие новости по его подзащитной.

В свою очередь в Кремле заявили, что никаких решений по Савченко пока не принято.