Луценко призвал Яценюка и "Народный фронт" не цепляться за кресла и пригрозил досрочными выборами

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил глава фракции БПП Юрий Луценко, сообщает пресс-служба партии.

По словам председателя фракции БПП, "Яценюк мог бы во вторник поставить на голосование свой вотум доверия или в другой способ обнародовать заявление об отставке, после этого мы могли бы подписать коалиционное соглашение и внести кандидатуру нового премьера".

"В среду этот кандидат мог бы провести консультации с фракциями. А в четверг мы проголосовали бы за новый состав правительства", – спрогнозировал развитие событий в парламенте Луценко и подчеркнул, что "так делают в нормальных странах, где хотят покончить с политическим безвластием".

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"Теперь вся страна может убедиться, кто цепляется за кресла, а кто хочет двигать страну", – подчеркнул Луценко, отметив еще раз, что три основных условия "Народного фронта" выполнены.

«Если «НФ» найдет еще сто одну причину, почему на этой неделе это голосование не может состояться, я лично выйду из коалиции и думаю, что не меньше ста моих коллег сделают то же самое», отметил он и добавил, что это откроет дорогу к выборам, "потому что страна не может быть заложником одного или нескольких персон".

"Изменение: премьер от БПП, а председатель ВР от "Народного фронта" – отвечает на вопрос баланса власти с тем, чтобы не было узурпации власти. Нам надо восстановить общественное доверие, восстановить парламентскую коалицию и двигать страну к лучшей жизни. Дальше эти недели сурка продолжаться не могут", – подытожил Юрий Луценко.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк объявит об отставке, когда будет представлен кандидата на премьерское кресло, который будет иметь поддержку Верховной Рады, новый состав правительства и план дальнейшего реформирования страны.