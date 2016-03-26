Нардепы от Одесской области поддержали требование подконтрольных Шокину прокуроров уволить Сакварелидзе

Соответствующее письмо нардепов к главе ГПУ Виктору Шокину обнародовано на сайте ГПУ.

Под письмом с требованием освободить Сакварелидзе подписались ряд нардепов, в частности: Дмитрий Голубов и Александр Урбанский (БПП), Евгений Дейдей и Павел Унгурян (Народный фронт), Сергей Кивалов (внефракционный), Александр Пресман, Василий Гуляев и Дмитрий Барвиненко ( "Видродження").

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Как сообщал УНИАН, руководители региональных прокуратур направили обращение к Шокину, в котором выражают «обеспокоенность ситуацией относительно попыток дискредитировать органы прокуратуры» со стороны Сакварелидзе и требуют его увольнения.

Прокуроры заявляют, что Сакварелидзе своими призывами нарушает требования нескольких статей Конституции, что является несовместимым с пребыванием его на должности заместителя генпрокурора Украины и в органах прокуратуры.