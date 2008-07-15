Суд обязал все иностранные фильмы дублировать на украинском языке

Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования иностранных фильмов за вмешательство Генеральной прокуратуры Украины приведено в соответствие с решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, Генеральной прокуратурой внесена кассационная жалоба на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 17 октября 2006 года, которым был признан недействительным и отменен п.1 постановления Кабинета министров Украины от 16 января 2006 года № 20 «Некоторые вопросы порядка распространения и демонстрации фильмов». Высшим административным судом Украины 10 июля 2008 года жалоба прокуратуры удовлетворена, незаконное постановление суда апелляционной инстанции отменено и обязано субъектов кинематографической деятельности для получения прокатного удостоверения все иностранные фильмы дублировать (озвучивать, субтитровать) на украинский язык.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 16 января 2006 года обязал дублировать на украинский язык (озвучение, субтитрование) не менее 20% фильмов.

Квота распространяется на иностранные фильмы для проката, демонстрирования, публичного коммерческого видео и домашнего видео. С 1 января 2007 года такому дублированию должны подвергаться не менее 50% фильмов, а с 1 июля 2007 года - не менее 70%.

17 октября в 2006 г. Апелляционный суд Киева принял решение об отмене постановления Кабинета министров об обязательном дублировании на украинский язык всех иностранных фильмов. Президент Украины поручил генеральному прокурору обжаловать это решение суда.

24 декабря 2007 года Конституционный Суд Украины принял решение относительно официального толкования положений ст. 14 Закона Украины «О кинематографии». Согласно этому решению, все иностранные фильмы перед распространением в Украине обязательно должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы на государственный язык. То есть, иностранные фильмы не подлежат распространению и демонстрации в Украине, если они не дублируются или не озвучены или не субтитрованы на государственный язык.

Центральный орган исполнительной власти в области кинематографии не имеет права предоставлять ни юридическим, ни физическим лицам - субъектам кинематографии право на распространение и демонстрацию таких фильмов и выдавать соответствующее государственное удостоверение.

По приказу Министерства культуры и туризма Украины от 18 января 2008 года, Государственная служба кинематографии не имеет права выдавать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма, если фильм не дублируется (озвучен или субтитрован) на государственный язык на фильмокопии языка оригинала.