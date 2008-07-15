Нардепы не хотят потакать Яценюку и пропускать через себя ток

Бютовец Сергей Сас считает, что заветная мечта Арсения Яценюка – система “Рада”, которая не позволила бы депутатам голосовать за себя и "за того парня" – не настолько близка к воплощению в жизнь, как этого хотел бы спикер.

Сас заметил, что во-первых, добро на внедрение новой системы еще не дал регламентный комитет Рады. Во-вторых, проблему обеспечения личного голосования она не решает, пишет «Сегодня».

Оказывается, "Рада-3" вовсе не обеспечивает голосование депутата только за себя: сенсорная клавиша реагирует не на отпечаток пальца закрепленного за ней нардепа (о том, что будет именно так, долго ходили упорные слухи), а на прикосновение пальца любого человека. "При этой системе депутат, в принципе, не сможет голосовать за других, — говорит Сас. — Но есть один нюанс: на голосование отводится 10 секунд звукового сигнала, а фиксация голосования на кнопке длится три секунды. То есть, три секунды надо удерживать кнопку, чтобы результат был зафиксирован. И у депутата остается теоретическая возможность голосовать трижды. Как в новой системе смогут решить этот вопрос, пока тоже неясно".

Кроме того, по словам Саса, отличие новой системы в том, что на рабочем месте депутата появится сенсорная клавиша, нажимая на которую пальцем, он получает возможность голосовать. "Депутат как биологический объект используется в качестве проводника электроэнергии, — объясняет Сас. — Нажимая на клавишу, он замыкает электрическую цепь, и это приводит в действие кнопку голосования. Если замыкания цепи не происходит, кнопка голосования не сработает. Получается, в этой системе депутат должен быть постоянно действующим электродом. Насколько это влияет на здоровье, безопасно ли это — на этот вопрос мы ответа не получили".