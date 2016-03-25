У Путина заявили, что вопрос обмена Савченко на ГРУшников не относится к Минским соглашениям

Об этом заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов, передает РИА "Новости".

"Что касается теоретически возможного обмена, теоретически это возможно: А - при полном соблюдении законодательства Российской Федерации, и Б - решение об этом может принять только президент Российской Федерации", - сказал Иванов журналистам.

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При этом он отметил, что возможность обмена Савченко на кого-либо из лиц, находящихся в заключении в Украине, не надо увязывать с Минскими соглашениями.

"К Минским соглашениям это не имеет ни малейшего отношения...", - заявил Иванов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

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После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.