В "список Савченко-Сенцова" вошли руководители ФСБ, СК РФ, прокуроры и судьи - СНБО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

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"В пятницу состоялось заседание СНБО, на котором был рассмотрен и единогласно поддержан вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и других украинских граждан", - подчеркнули в СНБО.

Так, в ведомстве отметили, что санкции бессрочно применяются к лицам, которые совершили преступления против граждан Украины: Савченко, Сенцова и других патриотов.

"В список внесены лица, причастные к похищению, незаконному задержанию, пыткам, фальсификации дел, организации и проведению заказных и ничтожных с правовой точки зрения "приговоров" российских судов. Среди лиц, которые вошли в санкционный список: руководители и сотрудники ФСБ, следственного комитета РФ, прокуратуры, судейского корпуса, военные и другие", - говорится в сообщении.

Во время заседания президент Украины Петр Порошенко отметил, что "Украина никогда не признает "приговоров" российских судов в отношении незаконно задержанных украинских патриотов".

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Также президент поручил расширить санкционный список гражданами России, причастными к преследованию украинских граждан, в частности, крымских татар на временно оккупированной территории АР Крым.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 23 марта одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения относительно применения ограничительных мер к физическим лицам, которые причастны к противоправным действиям в отношении Савченко.