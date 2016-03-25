В БПП назвали темы сегодняшнего срочного съезда партии

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко.

"Тема съезда - текущая политическая ситуация, и также рассмотрим вопрос по закону 3700", - сказал он и уточнил, что речь идет о пересмотре списка кандидатов в народные депутаты. (Соответствующим законом предусмотрено, что съезд партии может отозвать кандидатов в народные депутаты из своего списка до признания их избранными – УНИАН).

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Кроме того, Гончаренко сообщил, что съезд состоится в партийном офисе, и участие президента в мероприятии не предполагается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14:00 состоится внеочередной съезд партии БПП. Среди прочего, на съезде планируется рассмотреть кадровые вопросы относительно назначения в Кабмин и относительно возможных изменений в руководстве парламента.