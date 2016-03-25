Партия Порошенко проведет закрытый съезд
11:06, 25 марта 2016Политика
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Партия БПП "Солидарность" проведет закрытый съезд.
Сказано в пресс-службе не назвали точную дату / solydarnist.org
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Людмила Обертинская, пишет Украинская правда.
"Это решение руководства. Но, если будут какие-то решения, мы их сразу опубликуем", - отметила она.
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Вместе с тем в пресс-службе не назвали точную дату и место проведения, объяснив, что "ситуация постоянно меняется".
Между тем другой собеседник в БПП на условиях анонимности сообщил, что съезд планируют провести в пятницу 25 марта.
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