Партия Порошенко проведет закрытый съезд

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Людмила Обертинская, пишет Украинская правда.

"Это решение руководства. Но, если будут какие-то решения, мы их сразу опубликуем", - отметила она.

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Вместе с тем в пресс-службе не назвали точную дату и место проведения, объяснив, что "ситуация постоянно меняется".

Между тем другой собеседник в БПП на условиях анонимности сообщил, что съезд планируют провести в пятницу 25 марта.