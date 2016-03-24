Журналисты рассказали о ночной поездке Ахметова в Кабмин
09:27, 24 марта 2016Политика
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Журналист проекта "Схемы" зафиксировал ночью возле Кабинета министров Украины автомобиль олигарха Рината Ахметова.
Визит Ахметова закончился поздно вечером / novanews.com.ua
Об этом говорится на странице проекта в Twitter.
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Отмечается, что визит Ахметова в Кабмин закончился поздно вечером 23 марта.
Настає ніч і олігархи прямують до владних кабінетів.@Tkach_Mykhailo зняв,як о 21:50 авто Ахметова виїхало з Кабміну pic.twitter.com/Lmrt4OZB69— Схеми (@cxemu) 23 березня 2016 р.
"Наступает ночь, и олигархи направляются во властные кабинеты. Ткач Михаил снял, как в 21:50 Ахметова авто выехало из Кабмина", — говорится в сообщении.
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