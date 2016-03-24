Журналисты рассказали о ночной поездке Ахметова в Кабмин

09:27, 24 марта 2016
Политика
5668 0

Журналист проекта "Схемы" зафиксировал ночью возле Кабинета министров Украины автомобиль олигарха Рината Ахметова.

Ахметов / novanews.com.ua

Об этом говорится на странице проекта в Twitter.

Читайте такжеПо "плану Медведчука" Ахметов и Бойко должны возглавить отдельные районы Донетчины и Луганщины - журналист

Отмечается, что визит Ахметова в Кабмин закончился поздно вечером 23 марта.

"Наступает ночь, и олигархи направляются во властные кабинеты. Ткач Михаил снял, как в 21:50 Ахметова авто выехало из Кабмина", — говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter