Журналисты рассказали о ночной поездке Ахметова в Кабмин

Об этом говорится на странице проекта в Twitter.

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Отмечается, что визит Ахметова в Кабмин закончился поздно вечером 23 марта.

Настає ніч і олігархи прямують до владних кабінетів.@Tkach_Mykhailo зняв,як о 21:50 авто Ахметова виїхало з Кабміну pic.twitter.com/Lmrt4OZB69 — Схеми (@cxemu) 23 березня 2016 р.

"Наступает ночь, и олигархи направляются во властные кабинеты. Ткач Михаил снял, как в 21:50 Ахметова авто выехало из Кабмина", — говорится в сообщении.