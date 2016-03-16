Госдеп: Керри в Москве обсудит ситуацию в Сирии и вопрос Савченко

«Цель визита — продолжить поиск продвижения политического процесса в Сирии. Очевидно, что есть и другие вопросы для дискуссии в наших двусторонних отношениях с Россией, но главной темой дискуссии станет Сирия», — сказал он на брифинге.

По словам Кирби, поездка госсекретаря в Москву — «не результат решения (о выводе ВКС из Сирии)», сообщает Росбалт.

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Однако адмирал несколько раз повторил, что Госдеп не знает, не понимает и не может комментировать мотивы, побудившие главу России объявить о выводе российских ВКС из Сирии. «Я не знаю. Мы не знаем. Мы не можем знать, какие мотивы стояли за принятием этого решения. Мы должны будем наблюдать и смотреть, если и как это будет реализовано», — сказал Джон Кирби.

Вашингтон рассматривает это решение «как потенциальный обнадеживающий и позитивный знак», свидетельствующий о нацеленности Москвы на поиск политического решения для Сирии, но так ли это на самом деле, сказать «прямо сейчас» невозможно, добавил Кирби.

США не уверены, что вывод ВКС РФ означает, что Россия сокращает поддержку режиму сирийского президента Башара Асада. «Мотивы, которые стоят за принятием этого решения, мы, откровенно, не знаем», — вновь повторил он.

Джон Кирби рассказал также, что в ходе визита Керри в Москву, вероятно, будут обсуждаться вопросы, связанные с Украиной и в частности ситуация с Надеждой Савченко: «В любых наших разговорах с представителями российской власти ранее обязательно затрагивались и другие вопросы. Конечно, Украина — один из них, и я ожидаю, что они будут говорить о ситуации в Украине и в частности об имплементации Минских договоренностей.

По словам спикера Госдепа, госсекретарь обсуждал ситуацию с Надеждой Савченко во время последнего разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Нет ничего удивительного, если об этом будут говорить в Москве», — сказал Кирби, подчеркнув, что американская сторона еще раз призывает Россию освободить летчицу.