Порошенко предложил Путину обменять Савченко на двух российских военнослужащих (видео)

Об этом говорится в заявлении Порошенко, опубликованном на сайте президента.

«Я не просто надеюсь на то, что Надежда Савченко вернется в Украину. Делаю для этого все возможное. И невозможное, кажется, тоже. Во время встреч на высшем уровне в «нормандском формате» я неоднократно поднимал вопрос освобождения Надежды и других украинских заложников и был поддержан другими участниками формата. Президент Путин тогда заявлял, что после так называемого судебного решения вернет Надежду Савченко Украине», - отметил он.

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Порошенко подчеркнул, что «настал момент выполнить это обещание».

«Я в свою очередь готов передать России двух российских военнослужащих, задержанных на нашей территории за их участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии. Сразу после их завершения я готов путем соответствующих процедур обеспечить их выезд в РФ», - заверил он.

По словам Порошенко, «такой подход соответствует пункту 6 Минских договоренностей об обмене всех на всех. И это должно быть сделано немедленно».

«Сегодня вся Украина рядом с Надей, ее мамой Марией Ивановной и сестрой Верой», - подчеркнул глава государства.

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