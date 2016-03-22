"Видродження" призывает парламент преодолеть вето президента на закон о финансировании ПТУ

Партия «Видродження» призывает парламент преодолеть вето президента на закон о возврате государственного финансирования профтехобразования.

На следующей пленарной неделе депутатская группа «Партия «Видродження» будет требовать поставить этот вопрос первым в повестке дня.

Закон № 3830-3 был принят почти конституционным большинством парламента (297 голосов народных депутатов), а потому партия «Видродження» считает, что Верховная Рада имеет потенциал, чтобы преодолеть вето главы государства в отношении этого закона.

В общем, в партии «Видродження» вето президента относительно Закона № 3830-3 считают необоснованным.

В партии заявляют, что возможности местных бюджетов, на которые теперь переведено финансирование ПТУ, ограничены: они не способны взять на себя подобные расходы, особенно во время экономического кризиса. Подчеркивается, что государство должно помочь, а не делать вид, что проблемы не существует.

В партии "Видродження" говорят, что если не возобновить финансирование ПТУ из государственного бюджета, это может привести к разрушению целой отрасли образования, а со временем станет причиной дефицита рабочих кадров на рынке труда, безработицы и увеличение социальной напряженности.

Сейчас из-за отсутствия финансирования ПТУ преподаватели не получают зарплаты, студенты – стипендий. А в двух ПТУ в городе Мукачево за долги уже отключили газ. Поэтому по всей стране проходят пикеты работников и учащихся профессионально-технических учебных заведений.

В связи с этим партия «Видродження» обращается к председателям парламентских фракций объединиться для преодоления вето президента относительно Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2016 год” относительно финансирования профессионально-технического образования”.