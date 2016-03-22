Права человека не будут соблюдаться в Крыму, пока не будет изгнан оккупант - Джемилев

Мустафа Джемилев: Никакие меры мирового сообщества не смогут обеспечить полного соблюдения прав человека в Крыму до тех пор, пока эта земля не будет освобождена от оккупации.

Об этом в своем выступлении на Совете Безопасности ООН заявил народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Месяц назад исполнилось 2 года с момента начала оккупации Крымского полуострова вооруженными силами России, а 16 марта было двухлетие так называемого "референдума", который был организован российскими властями для придания некой "законности" присоединению захваченной территории в состав Российской Федерации", - напомнил о событиях в Крыму парламентарий.

"На сегодня в оккупированном Крыму установлен террористический режим, во многом напоминающий худшие годы советского коммунистического режима. Демократические свободы, которые существовали на территории Крыма с момента провозглашения независимости Украины, после российской оккупации полностью ликвидированы с первых же дней оккупации", - отметил народный депутат.

"Российские власти на всех международных конференциях хвастливо заявляют, что уже почти все жители Крыма добровольно получили российские паспорта и стали российскими гражданами. На самом же деле, никакой добровольности не было и нет, а те, кто не получают российские паспорта, просто не могут существовать на территории полуострова – они не могут ни учиться, ни работать, ни оформить собственность, не даже пользоваться медицинской помощью", - утверждает народный депутат.

В настоящее время оккупационными властями рассматривается вопрос о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистским или террористическим объединением и его запрете.

"Если будет принято подобное решение, то это может означать начало массовых репрессий не только против членов Меджлиса крымскотатарского народа, состоящего из 33-х человек, но и всей системы национального самоуправления крымских татар, которое включает в себя также 248 постоянных делегатов Национального съезда (Курултая), около 2300 членов местных и региональных меджлисов по всему Крыму. По сути, это означает войну и репрессии против всего крымскотатарского народа", - отметил Мустафа Джемилев

"Полагаю, что подобные действия оккупантов против всего коренного народа Крыма, а также расширение оккупантами репрессий против всех, кто не приемлет оккупацию Крыма, является достаточным основанием для введения против Российской Федерации новых и более жестких экономических и индивидуальных санкций", - сказал политик в своем выступлении.

Читайте такжеДжемилев надеется, что санкции против России повлияют на "невоенный метод" деоккупации Крыма

Также народный депутат подчеркнул: "Я абсолютно уверен в том, что никакие меры мирового сообщества не смогут обеспечить полного соблюдения прав человека в Крыму до тех пор, пока эта земля не будет освобождена от оккупации. Поэтому, все меры должны быть направлены на то, чтобы вынудить агрессора покинуть все оккупированные территории Украины и привлечь руководителей страны-оккупанта к ответственности ЗА все преступления, совершенные на территории Украины", - резюмировал лидер крымскотатарского народа.