Игорь Криль: кто не с нами, тот не с нами

Партия «Единый Центр» будет сотрудничать лишь с теми политиками и партиями, которые готовы войти в его состав. Об этом журналистам на пресс-конференции по результатам съезда «Единого центра» сообщил председатель партии Игорь КРИЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, с какими политическими силами готов сотрудничать «Единый Центр», И.КРИЛЬ сказал: «У нас в перспективе есть сотрудничество с личностями и партийными организациями, которые принимают решение об участии в нашем политическом процессе».

«Все другое сотрудничество на уровне блоков, договоренностей – оно исключено», - прибавил лидер «Единого Центра».