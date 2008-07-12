Игорь Криль: кто не с нами, тот не с нами
21:21, 12 июля 2008Политика
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Никаких блоков
Партия «Единый Центр» будет сотрудничать лишь с теми политиками и партиями, которые готовы войти в его состав. Об этом журналистам на пресс-конференции по результатам съезда «Единого центра» сообщил председатель партии Игорь КРИЛЬ.
Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, с какими политическими силами готов сотрудничать «Единый Центр», И.КРИЛЬ сказал: «У нас в перспективе есть сотрудничество с личностями и партийными организациями, которые принимают решение об участии в нашем политическом процессе».
«Все другое сотрудничество на уровне блоков, договоренностей – оно исключено», - прибавил лидер «Единого Центра».
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