Политолог думает, что оппозиция не отважится "стрелять" в Тимошенко

Политологи отвергают возможность выражения недоверия правительству по результатам сегодняшнего отчета в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня журналистам на пресс-конференции.

В частности, политолог Виталий БАЛА отметил, что процедурно отчет правительства не предусматривает его отставки. По его словам, очевидно, если стороны договорились о возобновлении работы ВР и рассмотрении первым именно вопроса отчета правительства, то, вероятно, что условием БЮТ было то, что выражения недоверия правительству не станет следствием рассмотрения его отчета.

В свою очередь политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ также высказал мнение, что все ключевые решения, в том числе и о судьбе правительства, переносятся на осень. По его словам, «отчет и работа относительно бюджета – это та формула компромисса, на которую они могли выйти». Он добавил, что сегодняшний отчет, скорее всего, станет «последним предупреждением», а решение о вынесении резолюции недоверия правительству может быть рассмотрено в начале сентября.

«Стороны оставляют ружья заряженными, но ситуация не позволяет стрелять», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.