Шуфрич уже сомневается, что за отставку Тимошенко хватит голосов?

Голоса за отставку правительства будут в том случае, если за это проголосуют все те депутаты, которые предварительно об этом заявляли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что фракция Партии регионов проголосует за «неудовлетворительную оценку работы правительства, присоединившись к мнению более 60% населения Украины».

По его словам, «Партия регионов даст свои голоса, а об остальных голосах нужно спрашивать у представителей других партий, в том числе такой интересной организации, как "ЕЦ" (речь идет о народных депутатах из фракции НУ-НС, которые входят в партию «Единый Центр» - УНИАН)».

Отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что вчера лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что голоса для отставки есть, Н.ШУФРИЧ сказал: «Допускали, что голоса могут быть, если проголосуют все оппозиционные партии, а также те, кто делал заявления по поводу того, что будут голосовать за отставку правительства».

«Если все проголосуют, как предварительно заявляли, то голоса есть. А если ЕЦ или кто-то из других фракций позицию свою изменит, то будет выражена позиция оппозиции», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и коалиция согласились на первоочередное рассмотрение сегодня в Верховной Раде проекта резолюции относительно выражения недоверия правительству.