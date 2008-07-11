В ПР не знают, чего больше в бюджете Тимошенко – оптимизма или наивности

Бюджет, предлагаемый правительством, основан на нереалистичных макроэкономических показателях. Об этом министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА заявила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Самую большую критику, по словам регионалки, вызывает показатель инфляции. «Он явно занижен, - считает АКИМОВА. - Иметь сейчас инфляцию более 15 процентов и рассчитывать, что в конце года она будет 15,9, это либо оптимистично, либо же слишком наивно, либо это преднамеренное занижение цифр для того, чтобы убедить сейчас людей и политикум в своих возможных успехах. На сегодняшний день все международные агентства, Мировой банк, МВФ, агентства типа JPMorgan, которые занимаются прогнозом макроэкономических показателей, говорят о показателе минимум 21-22 процента по концу года, максимум можем колебаться вплоть до 30 процентов».

По мнению оппозиционного министра, заниженный уровень инфляции будет значить, что в номинальном выражении уровень ВВП будет занижен. Значит, появятся сверхплановые доходы ВВП, связанные чисто с инфляцией, которые никак не будут учтены и прозрачно распределены. Занижение показателя инфляции даст на практике занижение социальных норм, как-то уровень прожиточного минимума, социальных норм, связанных с начислением минимальных пенсий.

Является ли Бюджет социальным и конституционным? «Все те льготы, которые были отменены, а потом возвращены Конституционным судом для финансирования, должны быть отражены в Бюджете, -настаивает АКИМОВА. - Именно Тимошенко более года назад инициировала рассмотрение этого вопроса КС. И коль скоро эта политическая сила выступила инициатором этого решения, то логично, что это положительное решение получено, то оно должно найти свое отражение в бюджетных показателях».