Шокина зовут в Раду для рассмотрения вопроса его отставки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата Украины Егора Соболева.

Соболев, обращаясь к Гройсману, спросил: "Когда спикер парламента поставит этот вопрос (речь идет об отставке Шокина с должности генпрокурора - УНИАН) на голосование, и мы избавимся от этого человека, который не достоин должности генпрокурора?».

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В ответ Гройсман сказал: "Я на самом деле сегодня утром получил заключение комитета. Я направил письмо генеральному прокурору прибыть в Верховную Раду и выступить. И мы будем голосовать. Я жду ответа".

Как сообщалось, генпрокурор Шокин находился в отпуске с 15 февраля.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№ 4122).

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.