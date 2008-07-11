В Ялте официально открылся саммит YES

Cегодня в Ялте официально открылся 5 саммит международной сети «Ялтинская европейская стратегия" (Yalta European Strategy - YES).

Как передает корреспондент УНИАН, цель 5-го ежегодного саммита YES - обсуждение глобальных современных вызовов, их влияние на Украину и Европу.

В центре внимания - новые угрозы и возможности, возникающие в связи с мировыми финансовым и продовольственным кризисами, проблемы новой политической конфигурации Евросоюза и судьба Лиссабонского договора, вопросы энергетической безопасности, стратегий для ЕС, Черноморского региона и Украины.

Специальные сессии будут посвящены анализу политического развития Украины и ее интеграции в Евросоюз.

Среди участников 5-го саммита YES - управляющий директор Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, Президент Польши в 1995-2005 годах, член Правления YES Александр КВАСНЕВСКИЙ, Президент Грузии Михаил СААКАШИЛИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА.

Специальным гостем саммита станет британский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони БЛЭР.

Всего в саммите планируется участие более 160 политиков, общественных деятелей, бизнесменов и дипломатов из свыше 20 стран мира. Он продлится до 13 июля.

С приветственным посланием к участникам саммита обратились Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Франции Николя САРКОЗИ.

В частности, Президент Франции отметил, что «Украина имеет стратегическое значение для Европы». «С того дня, когда я был избран Президентом, я стремился к тому, чтобы между ЕС и Украиной установились особенные отношения», - говорится в послании Н.САРКОЗИ. По его словам, Евианский саммит должен дать решающий импульс переговорам относительно нового соглашения между Украиной и ЕС, которое со временем будет оформлено и подписано в начале 2009 года. «Таким мы видим цель президентства Франции в Европейском Союзе», - сказано в обращении Н.САРКОЗИ.

***«Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) - независимая международная организация, объединяющая известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования Украины и содействия ее вступлению в ЕС. Организация была основана украинским бизнесменом Виктором ПИНЧУКОМ.