Порошенко уволил 6 судей
Президент Петр Порошенко уволил шестерых судей.
Соответствующий указ №98 от 16 марта размещен на сайте главы государства.
В частности, согласно документу, в связи с окончанием срока назначения уволены судья Ирпенского городского суда Киевской области Сергей Анипко, судья Новоайдарского районного суда Луганской области Инна Мальченко и судья Ивано-Франковского окружного административного суда Юрий Мигалюк.
Кроме того, по собственному желанию в связи с соответствующим заявлением уволены судья Дебальцевского городского суда Донецкой области Юлия Крылова, судья Владимирецкого районного суда Ривненской области Людмила Смиковская и судья Донецкого окружного административного суда Максим Дворников.
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