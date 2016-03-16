Порошенко уволил 6 судей

Соответствующий указ №98 от 16 марта размещен на сайте главы государства.

В частности, согласно документу, в связи с окончанием срока назначения уволены судья Ирпенского городского суда Киевской области Сергей Анипко, судья Новоайдарского районного суда Луганской области Инна Мальченко и судья Ивано-Франковского окружного административного суда Юрий Мигалюк.

Кроме того, по собственному желанию в связи с соответствующим заявлением уволены судья Дебальцевского городского суда Донецкой области Юлия Крылова, судья Владимирецкого районного суда Ривненской области Людмила Смиковская и судья Донецкого окружного административного суда Максим Дворников.

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