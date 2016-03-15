Голландский министр призвала граждан голосовать на референдуме за ассоциацию Украина-ЕС

Об этом она заявила в ходе совместной с министром финансов Украины Натальей Яресько пресс-конференции в Киеве.

"Мы привержены тому, чтобы Соглашение заработало. У нас пройдет референдум, и мой совет - пойти и проголосовать. Люди теряли свои жизни в битве за демократию, так что идите и голосуйте. Лично я проголосую "за", - сказала она.

Также министр подчеркнула, что Голландия будет и в дальнейшем содействовать поддержке Украины со стороны международных финансовых организаций, а также заявила об инвестиционной заинтересованности голландских компаний к нашей стране.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.