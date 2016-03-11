В МИД уверены, что любой результат на референдуме в Нидерландах не остановит евроинтеграцию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на круглом столе посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"То, что является абсолютно бесспорным, каким бы ни был результат референдума в Голландии, он не остановит европейскую интеграцию Украины. Это абсолютно свершившийся факт ", - сказал он.

Кулеба отметил, что в МИД Украины чрезвычайно серьезно воспринимают вопрос референдума в Нидерландах. "Победить там, получить необходимый результат мы можем только за счет синергии усилий голландской стороны, Украинского государства и украинского гражданского общества", - сказал Кулеба.

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Он также отметил, что Украина не является субъектом электорального процесса в Голландии, и поэтому, когда говорят, что "пусть Украина пойдет и всех победит", это физически нереально. Потому что мы не являемся субъектом, который может развернуть там полноценную кампанию. По словам Кулебы, это не значит, что Украина не должна ничего делать, и то, что она должна и может делать, она делает. По словам Кулебы, голландцы не знают, о чем идет речь в Соглашении об ассоциации. "Это референдум о ЕС, а не об Украине. Голландцы сейчас находятся в условиях "идеального шторма". Однажды голландцы уже остановили важный процесс Европейского Союза - создание Европейской Конституции. И в принципе голландские граждане готовы идти дальше. Потому что уровень евроскептицизма чрезвычайно высок", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.