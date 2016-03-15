Уволенный глава полиции Винницкой области Шевцов заявил, что сам ушел с должности

18:58, 15 марта 2016
Политика
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Уволенный начальник Винницкого областного управления Национальной полиции Антон Шевцов заявляет, что ушел в отставку сам из-за несогласия с системой.

Шевцов / Фото УНИАН

Об этом он написал сегодня на своей страничке в Фейсбук.

"Ушел сам. Потому что не согласен с системой, где нужна красивая картинка для СМИ, а не результат. Именно этой картинке мы обязаны тому развалу и бардаку, который творится в стране", - прокомментировал свое увольнение Шевцов.

"Я привык работать, а не позировать перед камерами и ублажать криминальных элементов псевдопатриотов, называющих себя активистами. Я привык пресекать выдачу разрешений на оружие людям, которые захватывали государственные здания и кидали в них коктейли Молотова", - отметил экс-начальник областного управления полиции .

Шевцов также вспомнил своего воевавшего деда и гордится его подвигом, а потому и был с ним на параде в честь 9 Мая в оккупированном Крыму. Шевцов считает, что подобные проявления сегодня слишком политизируют.

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Как сообщал УНИАН, в Виннице 10 марта состоялись акции протеста, участники которых требовали отставки выходца из оккупированного Севастополя Шевцова, обвиняя его в сепаратизме.

14 марта глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подписала приказ об отстранении Шевцова от исполнения должностных обязанностей в связи с необходимостью проведения проверки по вновь открывшимся обстоятельствам. Шевцов вызван в Киев для дачи объяснений и решения вопроса относительно его дальнейшего пребывания на занимаемой должности.

Исполнение обязанностей начальника ГУ НП в Винницкой области временно возложено на Юрия Педоса, который сейчас является первым заместителем начальника полиции Винницкой области.

Справка УНИАН. Шевцов был назначен начальником полиции Винницкой области 28 января 2016 года.

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