СБУ проверит начальника винницкой полиции, которого обвиняют в пророссийских симпатиях

Об этом заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в пятницу, 4 марта, сообщает 5 канал.

"Я думаю, что проверка будет абсолютно открытой. Когда они будут проверять, и мы - во время нашего служебного расследования, все материалы будут открытыми", - сказала она.

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Деканоидзе надеется, что в ближайшее время общественность получит официальный ответ по этому инциденту. Она объяснила: "Переаттестация в Виннице пока что не прошла, потому что мы только переатестовали пять областей и сейчас заканчиваем в Одессе, в Николаевской области".

Кроме того, лидер НПУ добавила, что Шевцов также самостоятельно обратился в СБУ через пресс-брифинг.

Как известно, среди интернет-пользователей разгорелся скандал относительно политических взглядов главы Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова и членов его семьи.

Активисты обвиняют Шевцова в сепаратизме. Они уверяют, что на его странице в соцсети заметили фотографии с российским боксером и политиком Николаем Валуевым. А членов семьи главного полицейского области - на фоне российской техники во время празднования 9 мая в Севастополе.