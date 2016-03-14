Деканоидзе удовлетворила отставку начальника винницкой полиции Шевцова, его пока заменит Юрий Педос

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, сегодня, 14 марта, Деканоидзе подписала приказ об отстранении Шевцова от исполнения должностных обязанностей в связи с необходимостью проведения проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Исполнение обязанностей начальника ГУНП в Винницкой области временно возложено на Юрия Педоса, который сейчас является первым заместителем начальника полиции Винницкой области.

В декабре прошлого года Педос прошел аттестацию в ряды Национальной полиции Украины, подчеркивается в сообщении.