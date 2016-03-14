Нардеп Денисенко подал законопроект о предоставлении волонтерам в зоне АТО статуса участников боевых действий

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Волонтеры, которые провели на фронте гораздо больше времени, чем "участники АТО" из числа милицейского и прокурорского начальства, и действительно рисковали жизнью, обеспечивая армию всем необходимым, должны получить статус участников боевых действий и соответствующие социальные гарантии от государства", – отметил Денисенко.

По словам нардепа, в случае принятия парламентом законопроекта №4192 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса волонтеров", статус участника боевых действий в порядке, ранее определенном Кабинетом министров, получат волонтеры, которые оказывали помощь вооруженным силам Украины. А также те, кто помогал другим военным формированиям и правоохранительным органам в зоне проведения антитеррористической операции, боевых действий и вооруженных конфликтов.

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Кроме того, соответствующим проектом закона предлагается сохранение всех социальных гарантий для членов семьи волонтера в случае его гибели. Если депутаты поддержат законопроект, предложенный Андреем Денисенко, волонтеры смогут получить статус участника боевых действий при условии наличия документов, подтверждающих факт оказания ими волонтерской помощи в зоне вооруженного конфликта.