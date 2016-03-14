Обнародованы поправки Порошенко в закон об электронном декларировании

Предусматривается возможность на протяжении семи дней после подачи декларации субъекту декларирования подать исправленную декларацию / president.gov.ua

Так, президент предлагает ввести электронное декларирование уже в 2016 году, начиная с высших должностных лиц, судей и прокуроров.

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Кроме этого, предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации чиновника, влечет наложение штрафа от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно предложениям президента, за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации наступает ответственность в случае, если эти сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 250 размеров минимальной зарплаты.

Предусматриваются также изменения в ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины: "наказывать штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Правками президента также предусматривается возможность на протяжении семи дней после подачи декларации субъекту декларирования подать исправленную декларацию.

Вместе с тем, предлагается обязать чиновников декларировать автомобили (ценное движимое имущество) стоимостью не от 50 минимальных зарплат, как сейчас, а от 100.

Как сообщал УНИАН, Порошенко применил право вето к Закону о системе электронных деклараций и вернул его в парламент с предложениями, согласованными с Евросоюзом.