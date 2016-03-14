У Порошенко призвали ВР принять отставку Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Представитель президента напомнил, что 22 февраля глава государства Петр Порошенко направил в Верховную Раду соответствующее представление.

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Кубив также призвал парламент на этой неделе проголосовать за предложения главы государства к заветированному закону об электронном декларировании.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№4122).

Председатель ВР Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.