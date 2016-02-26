Касько: Шокин требовал выполнять инструкции Кононенко

Об этом в интервью Reuters рассказал экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Это он назвал в качестве одной из причин, почему решил уйти в отставку.

В частности, Касько рассказал о получении инструкций от Виктора Шокина, которые, по словам самого генпрокурора, ему приходили о нардепа и соратника президента Игоря Кононенко. Данные инструкции подразумевали вмешательство в ход расследования.

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"Я получил жесткое требование от генерального прокурора по отношению к этому. Я отказался его выполнить, не делал так, как мне сказали", - сообщил Касько.

Издание не смогло получить комментарий Генпрокуратуры касательно этих обвинений Касько.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля, заместитель генпрокурора Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.