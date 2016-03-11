Журналисты нашли дом Азарова на Рублевке (фото)

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Александр Билинский.

"Вчера московский сиделец Николай Азаров вызвал на пари Яценюка, но скромно умолчал о своих российских апартаментах, заработанных за годы государевой службы в Украине. Все как у людей. Рядом с путинскими слугами. На Рублевке. Оформлено на жену", - написал журналист.

Вчера московский сиделец Николай Азаров вызвал на пари Яценюка, но скромно умолчал о своих российских апартаментах, зара... Опубликовано Александром Билинским 11 марта 2016 г.

По его словам, согласно выписке из российского реестра, жилой дом площадью более 1000 кв. м был приобретен 10 июня 2014 года на имя Людмилы Николаевны Азаровой и расположен он в ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК».

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева вынес решение о разблокировании пенсионного счета бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Апелляционную жалобу с требованием разблокировать пенсию для чиновника-беглеца подал адвокат, оспаривая решение первой инстанции. Правозащитники утверждают, что пенсия является для Азарова "единственным источником существования".