Апелляционный суд Киева разблокировал пенсионный счет Азарова

Об этом сообщается в постановлении суда от 4 февраля 2016 года, передает Украинская правда.

Апелляционную жалобу с требованием разблокировать пенсию для чиновника-беглеца подал адвокат, оспаривая решение первой инстанции. Правозащитники утверждают, что пенсия является для Азарова "единственным источником существования".

Апелляционный суд пришел к выводу, что первая инстанция арестовала не имущество подозреваемого, а его право получать пенсию, не указав при этом цели ареста счета.

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Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Издание отмечает, что Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию в размере 17,253 тыс. гривен.