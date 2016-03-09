Порошенко и Эрдоган обсудили угрозы безопасности, происходящие от агрессивной политики РФ

Также президенты обсудили угрозы международной безопасности в целом, которые происходят, среди прочего, из-за агрессивной политики России.

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Петр Порошенко отметил, что сегодняшнее, пятое по счету заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, традиционно прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По словам президента Украины, отдельное внимание во время переговоров с турецким коллегой было уделено современным вызовам и угрозам национальной безопасности Украины и Турции, а также международной безопасности в целом, которые происходят, среди прочего, из-за агрессивной политики России.