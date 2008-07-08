Яценюк похвастался, что может 8 часов не вставать с одного места

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк убежден, что целью намерений избрать вице-спикеров является его отставка.

Об этом Яценюк сказал, отвечая на вопрос региональных СМИ во вторник, пишет Украинская правда.

"Вы не думайте о том, что кто-то хочет помогать (председателю ВР в его деятельности в парламенте). Надо избрать заместителей спикера, чтобы было кому поставить вопрос об отставке главы Верховной Рады", - сказал он.

По убеждению Яценюка, "все это делается для того, чтобы завершить процесс политического заговора".

Он добавил, что "уже измучился просить, чтобы дали заместителей" и предположил, что сейчас определенные политические силы ищут благоприятного момента, чтобы поднять вопрос об отставке председателя ВР "на фоне возможной отставки правительства".

"Если кто-то думает, что я буду до последнего держаться за свое кресло, как отдельные классики нашего парламента, то они глубоко ошибаются", - сказал Яценюк, напомнив, что обеспечит голосование по смене руководства ВР, как и обещал раньше.

На вопрос, как ему работается самому без заместителей в президиуме, он ответил:

"Я перенял один из элементов опыта Маргарет Тетчер. Я могу сидеть на одном месте восемь часов и никуда не вставать".