В Киеве начался 3 раунд переговоров о зоне свободной торговли Украина-ЕС
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Сегодня в Киеве начался третий раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, в течение пяти дней стороны планируют обсудить такие вопросы:
- торговля товарами;
- торговля услугами;
- защитные торговые мероприятия;
- защита прав интеллектуальной собственности, в т.ч. географических обозначений;
- таможенное сотрудничество и содействие в торговле;
- правила происхождения товаров;
- государственные закупки;
- конкурентная политика;
- торговля и стабильное развитие;
- санитарные и фитосанитарные мероприятия.
«В рамках начатого переговорного процесса Украина должна сформировать четкую общую позицию относительно практических принципов создания зоны свободной торговли с ЕС с учетом в полной мере национальных интересов Украины на основе соответствующих преимуществ и потенциальных угроз как для украинских потребителей, так и отраслей национальной экономики, которые формируют реальный ВВП страны и обеспечивают соответствующий уровень благосостояния населения», - отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.
Как сообщалось, 18 февраля 2008 года в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и комиссара Еврокомиссии по вопросам торговли Питера МЕНДЕЛЬСОНА состоялось официальное начало переговорного процесса относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.