В Киеве начался 3 раунд переговоров о зоне свободной торговли Украина-ЕС

Сегодня в Киеве начался третий раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, в течение пяти дней стороны планируют обсудить такие вопросы:

- торговля товарами;

- торговля услугами;

- защитные торговые мероприятия;

- защита прав интеллектуальной собственности, в т.ч. географических обозначений;

- таможенное сотрудничество и содействие в торговле;

- правила происхождения товаров;

- государственные закупки;

- конкурентная политика;

- торговля и стабильное развитие;

- санитарные и фитосанитарные мероприятия.

«В рамках начатого переговорного процесса Украина должна сформировать четкую общую позицию относительно практических принципов создания зоны свободной торговли с ЕС с учетом в полной мере национальных интересов Украины на основе соответствующих преимуществ и потенциальных угроз как для украинских потребителей, так и отраслей национальной экономики, которые формируют реальный ВВП страны и обеспечивают соответствующий уровень благосостояния населения», - отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщалось, 18 февраля 2008 года в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и комиссара Еврокомиссии по вопросам торговли Питера МЕНДЕЛЬСОНА состоялось официальное начало переговорного процесса относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.